Autismo, Locatelli “Italia e Usa insieme per l’inclusione e le buone pratiche”

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) - Rafforzare la collaborazione tra Italia e Stati Uniti per migliorare qualità della vita, autonomia e inclusione delle persone con autismo. È l’obiettivo del seminario “Nuovi Orizzonti per l’inclusione e il benessere delle Persone con Autismo”, ospitato nella sede dell’Italian Trade Agency a New York. L’iniziativa, promossa dal ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli insieme a The Center for Discovery, nasce dal Memorandum d’intesa firmato lo scorso febbraio e punta a mettere in comune alcune delle migliori esperienze italiane e americane. "Dobbiamo lavorare insieme per mettere a frutto il percorso importante che il The Center for Discovery ha fatto in questi anni e anche quello che l'Italia sta facendo con i nostri esperti che sono anche qua presenti. Tante testimonianze che sono importanti per garantire a tutti dignità e un percorso di vita che sia il più possibile vicino ai desideri della persona", spiega il ministro all'Italpress. xo9/gsl/sat (Riprese video e intervista di Stefano Vaccara)