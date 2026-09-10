Buttieri “Con efficientamento energetico edilizia popolare aiuto per famiglie”

ROMA (ITALPRESS) - "Si tratta di un importante traguardo con dei numeri importanti". La misura sull’efficientamento energetico dell’edilizia popolare "darà un aiuto concreto alle famiglie perché con l’aumento dei costi dell’energia e del riscaldamento farà risparmiare un 30% sulle bollette. E' un gran passo". Così Marco Buttieri, presidente di Federcasa, in occasione della conferenza stampa sulla riqualificazione energetica dell’edilizia popolare con il Pnrr. xb1/ads/azn