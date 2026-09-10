Pesca, Kadis: “In Sicilia fondi Ue disponibili, accelerare l’assorbimento”

SCIACCA (AGRIGENTO) (ITALPRESS) - "Il settore della pesca in Sicilia affronta molte sfide, lo scopo della mia visita qui è discutere con le parti interessate, vedere la situazione reale sul campo e ascoltare le preoccupazioni, le idee, i suggerimenti delle parti interessate e, attraverso i feedback che riceveremo, arricchire la nostra elaborazione delle politiche" da adottare. "Il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura fornisce i mezzi e le risorse per sostenere questo tipo di investimenti, qui in Sicilia ci sono fondi disponibili", ma "l'assorbimento dei fondi è molto lento. Esorto le autorità regionali e nazionali a collaborare con le parti interessate locali e i pescatori per accelerare l'assorbimento delle risorse disponibili. Sarebbe un vero peccato essere costretti a restituire fondi inutilizzati", conclude. (ITALPRESS) xu3/col4/azn