Autismo, Hamlin “Necessario che i Paesi uniscano le forze”

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) - "Intendiamo lavorare fianco a fianco con il governo italiano e con il Ministro Locatelli. Le sfide legate all'autismo sono complesse e non riguardano un singolo Paese o una sola disciplina, è necessario unire le forze". Lo ha affermato Theresa Hamlin, Ceo di The Center for Discovery, a margine del seminario “Nuovi Orizzonti per l’inclusione e il benessere delle Persone con Autismo”, ospitato nella sede dell’Italian Trade Agency a New York. "Serve l'impegno congiunto di tutti noi e devo dire che l'Italia rappresenta il partner ideale per noi e per i nostri obiettivi", ha aggiunto. sat/gsl/sat