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Cina, nuovo traguardo nei lavori della linea ad alta velocità Xi’an-Chongqing
Affrontando fiumi sotterranei e gas naturale infiammabile, gli operai hanno compiuto un passo decisivo nella realizzazione del tunnel Zhujiashan attraverso i monti Daba, in Cina. Il traguardo, raggiunto l'8 settembre, segna un ulteriore passo verso il completamento della linea ferroviaria ad alta velocità Xi'an-Chongqing. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)