Autismo, Casella “Anche il cibo aiuta l’inclusione, importante cultura italiana”

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) - Rafforzare la collaborazione tra Italia e Stati Uniti per migliorare qualità della vita, autonomia e inclusione delle persone con autismo. È l’obiettivo del seminario “Nuovi Orizzonti per l’inclusione e il benessere delle Persone con Autismo”, ospitato nella sede dell’Italian Trade Agency a New York. L’iniziativa, promossa dal ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli insieme a The Center for Discovery, nasce dal Memorandum d’intesa firmato lo scorso febbraio e punta a mettere in comune alcune delle migliori esperienze italiane e americane. Ai microfoni dell'Italpress lo chef Cesare Casella, Chief del Department of Nourishment Arts. sat/gsl