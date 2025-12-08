ROMA (ITALPRESS) – Per l’8 dicembre una cena preparata insieme e condivisa nello stile dell’amicizia per i 45 poveri accolti a Palazzo Migliori – riferimento e sostegno per la loro fragilità, proprio accanto a piazza San Pietro – e un gruppo di sportivi.

Presente il cardinale elemosiniere Konrad Krajewski, prefetto del Dicastero per il servizio della carità. Con Carlo Santoro, responsabile della struttura per la comunità di Sant’Egidio. Con Athletica Vaticana, la polisportiva della Santa Sede che nel suo stile ha l’attenzione ai più poveri (anche con il servizio alla mensa della Caritas alla stazione Termini), erano presenti alcuni atleti “pacers” della Maratona di Roma: Anna Lisa Brozzi, campionessa europea di pugilato; Emanuele Blandamura, anch’egli pugile campione europeo e sfidante al titolo mondiale; Valerio Vermigilio che nel volley ha vinto l’argento olimpico, 2 ori europei, 6 scudetti e 3 Champions League. Una non episodica esperienza di fraternità “con” e non “per”. Con alcuni doni utili anche per combattere il freddo e rilanciare il progetto di comunità sportiva aperta che, soprattutto in un giorno di festa popolare come l’8 dicembre, non dimentica i più poveri.

– foto Athletica Vaticana –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]