BARI (ITALPRESS) – E’ stato presentato, a Bari, l’accordo di collaborazione tra Regione Puglia e i quattro Atenei pubblici del territorio finalizzato a rafforzare il servizio di counseling psicologico a disposizione degli studenti e delle studentesse all’interno delle università. Alla conferenza stampa erano presenti, tra gli altri, l’assessore regionale all’Istruzione, Formazione e Lavoro Sebastiano Leo e il consigliere regionale e presidente della commissione Politiche Comunitarie, Lavoro e Formazione Professionale, Istruzione, Cultura, Cooperazione, Emigrazione, Immigrazione, Donato Metallo.

L’iniziativa è rivolta a tutti quei ragazzi che sperimentano un momento di difficoltà, un personale disagio correlato a transizioni, interruzioni, blocchi, ritardi nel perseguimento degli obiettivi di studio e carriera. La Regione metterà a disposizione delle Università pugliesi un contributo pari a 304mila euro all’anno per le prossime tre annualità (2023-2025), al fine di incrementare il proprio servizio di counseling psicologico.

Tra gli obiettivi previsti dall’accordo, che giunge al termine di un percorso di confronto preliminare tra l’assessorato regionale all’istruzione e gli atenei pubblici, ci sono: il potenziamento del counseling psicologico di gruppo finalizzato a un intervento personalizzato ma al contempo fondato sull’intersoggettività e il mutuo-aiuto (destinato anche a particolari categorie fragili o a rischio di vulnerabilità per esempio BES, studentesse e studenti stranieri, LGBTQIA+, etc); il rafforzamento dei servizi già esistenti e operanti di accompagnamento alla carriera e rivolto anche ai precari della ricerca (dottori, dottorandi, assegnisti, ricercatori di tipo A, etc); l’incremento dell’accessibilità dei servizi psicologici alla fascia di popolazione socio-economicamente svantaggiata; il miglioramento dei livelli di performance universitaria e riduzione dei tassi di abbandono; l’offerta del servizio counseling nelle sedi decentrate; l’organizzazione di giornate informative, di sensibilizzazione e di approfondimento sul tema del benessere psicologico nel contesto universitario.

E’ prevista inoltre l’istituzione di una cabina di regia presieduta dalla Sezione regionale Istruzione e Università e composta da un referente di ciascun ateneo per consentire un’adeguata analisi dei fabbisogni degli studenti e per mettere a sistema esigenze e competenze, individuando soluzioni di supporto alle università nell’ottica di un costante potenziamento del servizio.

“Quello che presentiamo oggi – ha affermato l’assessore Leo – è un progetto importante. Il covid ha certificato le tante fragilità che ci sono nelle nostre scuole e nelle nostre università, quindi il consiglio regionale, anche attraverso il consigliere Metallo, ha dato non solo le risorse finanziarie, circa un milione di euro, ma anche una legge che prevede la presenza di uno psicologo presso l’università. Questo ci darà la possibilità di supportare ancora meglio tutti gli studenti universitari della Regione Puglia. Strutturare questo servizio sarà cura degli atenei. Noi daremo loro le risorse e loro coinvolgeranno sicuramente gli sportelli che già esistono e presso i quali i ragazzi possono recarsi. Ci saranno quindi delle attività che si metteranno in campo con psicologi, psicoterapeuti. Insomma, ci sarà un coinvolgimento importante e sarà data a tutti quanti la possibilità di essere supportati”.

“Questa norma portata in bilancio – aggiunge Metallo – non sarebbe stata approvata se non ci fosse stato l’impegno dell’assessore Leo. Quelle somme erano infatti a disposizione del bilancio dell’assessorato. Quando abbiamo proposto questo progetto, lui ci ha creduto, quindi lo ringrazio. Così come ringrazio le associazioni studentesche: questo percorso nasce da un loro stimolo, da un confronto con loro. Anche con questa misura cerchiamo di prenderci cura dell’anima delle persone”.

