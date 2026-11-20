ROMA (ITALPRESS) – A settembre 2026 l’Istat stima che l’indice destagionalizzato della produzione nelle costruzioni aumenti del 3,9% rispetto ad agosto. Nella media del terzo trimestre del 2026 la produzione nelle costruzioni diminuisce del 3,1% nel confronto con il trimestre precedente. Su base annua, sia l’indice grezzo sia l’indice corretto per gli effetti di calendario registrano una flessione dello 0,1% (i giorni lavorativi di calendario sono stati 22 come a settembre 2025). Nella media dei primi nove mesi del 2026, l’indice grezzo aumenta dell’1,9%, mentre l’indice corretto per gli effetti di calendario cresce dello 0,9%. “A settembre 2026 l’indice destagionalizzato della produzione nelle costruzioni registra un aumento congiunturale che, tuttavia, non compensa le flessioni registrate nei tre mesi precedenti: la media del terzo trimestre risulta, infatti, in calo rispetto al secondo – commenta l’Istat -. Su base tendenziale, l’indice corretto per gli effetti di calendario è in diminuzione per il terzo mese consecutivo”.

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