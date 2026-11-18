MONZA (ITALPRESS) – I Carabinieri della Compagnia di Monza, con il supporto dei reparti territoriali di Bergamo e Barletta-Andria-Trani, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip di Monza nei confronti di quattro persone — tre uomini tra i 23 e i 32 anni e una donna di 33 anni – accusata di furto pluriaggravato e detenzione di materiale esplodente.

L’operazione “TNT” nasce dalle indagini coordinate dalla Procura brianzola e condotte tra il dicembre 2025 e l’aprile 2026 in seguito all’assalto del 21 dicembre 2025 contro lo sportello Atm dell’Ufficio Postale di via Della Vittoria a Brugherio.

In quell’occasione la banda aveva utilizzato una “marmotta”, un ordigno esplosivo artigianale, per fare saltare la cassa: l’esplosione aveva sventrato la parete vetrata dell’ufficio permettendo ai malviventi di rubare 4.340 euro in contanti, distruggendone però altri 22.600 a causa della deflagrazione. Grazie a telecamere, lettori targa, tracciati Gps e intercettazioni, i militari hanno ricostruito la dinamica del colpo, svelando che la banda aveva usato un Suv rubato a Paderno Dugnano — poi abbandonato a Concorezzo e ripulito con un estintore per cancellare le tracce — insieme a un’auto a noleggio.

Già nel marzo 2026 i carabinieri avevano arrestato in flagranza la 33enne a Treviglio, trovando nella sua abitazione un secondo ordigno esplosivo analogo a quello usato a Brugherio.

-Foto di repertorio Carabinieri-

(ITALPRESS).