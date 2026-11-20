ROMA (ITALPRESS) – Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, insieme al direttore generale della Asl di Frosinone, Arturo Cavaliere, ha inaugurato le nuove Case della Comunità di Ferentino e Veroli, due strutture strategiche per il rafforzamento della sanità territoriale e per l’attuazione del modello di prossimità previsto dal Pnrr. Le due sedi serviranno il Distretto B della provincia di Frosinone, che conta circa 170.000 residenti, pari al 37% della popolazione provinciale. Alla cerimonia erano presenti il sindaco di Ferentino, Piergianni Fiorletta, il sindaco di Veroli, Germano Caperna, il prefetto Giuseppe Ranieri, la presidente della Commissione Sanità e Politiche Sociali della Regione Lazio, Alessia Savo, e la Direzione Strategica della ASL di Frosinone composta dal direttore generale Arturo Cavaliere, dal direttore sanitario Maria Giovanna Colella e dal direttore amministrativo Giovannino Rossi.

A tagliare il nastro delle due strutture, accanto al presidente Rocca, è stata la coordinatrice infermieristica Annarita Crescenzi, a testimonianza del ruolo centrale svolto dalle professioni sanitarie nella riorganizzazione dell’assistenza territoriale. La Casa della Comunità di Ferentino, realizzata in una struttura completamente riqualificata in piazza dell’Ospizio, si sviluppa su quattro livelli e su una superficie di oltre 6.100 metri quadrati. Al suo interno trovano spazio servizi fondamentali per i cittadini, tra cui assistenza medica e continuità assistenziale, ambulatori infermieristici, CUP, PUA, ADI, numerose specialistiche ambulatoriali, punto prelievi, attività di screening, vaccinazioni e consultorio familiare. L’intervento è stato finanziato con fondi PNRR per oltre 978 mila euro, cui si aggiungono ulteriori risorse rimodulate, per un totale di oltre un milione di euro.

La Casa della Comunità di Veroli, struttura di nuova realizzazione e completamente riqualificata, si sviluppa su due livelli in via Passeggiata San Giuseppe e dispone di un ampio parcheggio. Oltre ai principali servizi territoriali, ospita Percorsi Diagnostico-Terapeutico-Assistenziali dedicati alle patologie croniche ad alta prevalenza, come diabete, broncopneumopatia cronica ostruttiva e scompenso cardiaco, favorendo la presa in carico multidisciplinare dei pazienti e contribuendo a ridurre le ospedalizzazioni inappropriate.

L’investimento complessivo finanziato con il PNRR arriva a un milione e 800 mila euro. Le due Case della Comunità, è stato sottolineato, rappresentano un presidio essenziale per un territorio caratterizzato dall’invecchiamento progressivo della popolazione e da un crescente bisogno di servizi sanitari integrati e vicini ai cittadini. L’inaugurazione di queste strutture conferma l’impegno preso e mantenuto della Regione Lazio e della ASL di Frosinone nel potenziamento dell’assistenza territoriale, con l’obiettivo di garantire servizi più vicini ai cittadini e una risposta sempre più efficace ai bisogni di salute della popolazione.

– Foto Regione Lazio –

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