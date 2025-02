NAPOLI (ITALPRESS) – Dopo l’installazione dei primi due dispositivi informatizzati in Via Toledo e Piazza Trieste e Trento, prosegue la sperimentazione del servizio di raccolta con cestini ‘intelligentì, su iniziativa dell’Assessorato al Verde e alla Salute del Comune di Napoli e di ASIA Napoli. Altri 8 dispositivi elettronici sono stati installati nelle scorse ore in vari punti di Via Toledo, in aggiunta a quelli posizionati nel 2024. Grazie ai nuovi cestini, è possibile ridurre di 4 volte il volume dei rifiuti, ottimizzando la frequenza e le operazioni di raccolta in strada. I dati potrebbero essere ulteriormente migliorabili nel corso della sperimentazione.

La caratteristica principale dei cestini ‘intelligentì è la presenza di un avanzato sistema di compattazione. Al raggiungimento della capienza prefissata, i nuovi contenitori per la raccolta inviano agli operatori di ASIA un’e-mail o un sms per notificare l’avvenuto riempimento.

Alimentato da energia solare, il cestino intelligente è dotato di un bidone carrellato standard da 120 litri, progettato per minimizzare lo sforzo fisico durante le operazioni di svuotamento.

“Continua il processo di digitalizzazione del sistema di raccolta dei rifiuti – sottolinea l’Assessore al Verde e alla Salute, Vincenzo Santagada -. Il processo di miglioramento passa comunque attraverso la collaborazione e la sinergia con i cittadini e le attività produttive”.

“Abbiamo aggiunto nuovi cestini in un’area di grande afflusso – spiega l’Amministratore Unico di Asia Napoli, Domenico Ruggiero -. Si tratta di piccole, ma importanti infrastrutture in strada che, integrate in un ampio programma di interventi, contribuiscono a rimodellare l’aspetto del territorio migliorando il decoro urbano”.

La sperimentazione dei nuovi cestini prosegue in parallelo con un’altra iniziativa nel centro città: “Napoli Differente nel Cuore”, il nuovo programma di raccolta porta a porta per le strade centrali di Napoli. Il servizio, realizzato dal Comune di Napoli e ASIA Napoli in collaborazione con CONAI, partirà dai Quartieri Spagnoli e dall’area di San Ferdinando il prossimo 24 marzo.

