Arrampicatrice ferita alla falesia di Poggio Catino, recuperata in elicottero

POGGIO CATINO (RIETI) (ITALPRESS) – Intervento nel tardo pomeriggio per il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) Lazio, attivato per soccorrere un’arrampicatrice, classe 1988, originaria di Cori (LT), caduta mentre percorreva una via presso la falesia dell’Eremo di San Michele, nel comune di Poggio Catino.

A seguito della caduta, la donna ha impattato violentemente contro la parete, riportando diversi traumi che hanno reso necessario un intervento sanitario e tecnico complesso. La centrale operativa ha disposto l’immediato invio di una squadra di terra del CNSAS Lazio, composta da tecnici e personale sanitario e l’attivazione dell’eliambulanza, con a bordo il Tecnico di Elisoccorso del CNSAS e l’equipe sanitaria del 118.

Raggiunta sul posto, l’infortunata è stata valutata, stabilizzata e immobilizzata. Le operazioni di recupero si sono svolte mediante l’impiego del verricello: la paziente è stata imbarellata e recuperata a bordo dell’elicottero, per poi essere trasportata verso il Policlinico Gemelli di Roma per le cure del caso.

Sul luogo dell’intervento presenti anche i sanitari del 118, il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza e i Vigili del Fuoco.

-Foto Cnsas Lazio-

(ITALPRESS).