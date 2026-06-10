Giuseppe Roscioli rieletto all’unanimità presidente di Federalberghi Roma

ROMA (ITALPRESS) – Nel corso della 76ma Assemblea annuale di Federalberghi Roma, svoltasi ieri all’Hotel Sina Bernini Bristol, Giuseppe Roscioli è stato rieletto all’unanimità alla carica di Presidente per i prossimi cinque anni. Alla testa dell’Associazione più rappresentativa degli albergatori della Capitale dal 2001, Roscioli ha saputo accompagnarla attraverso le grandi crisi del turismo dell’ultimo quarto di secolo, conducendo con successo le tante importanti battaglie che hanno segnato crescita e sopravvivenza del settore fino alla significativa ripresa dei flussi che oggi fa seguito, anche e soprattutto grazie alla resilienza del comparto alberghiero, al drammatico blocco patito in occasione della pandemia da Covid-19.

“Sono orgoglioso quanto consapevole dell’importanza di questa conferma”, ha detto il Presidente di Federalberghi Roma. “Sarà mio impegno mettere a frutto l’esperienza maturata in tanti anni di servizio per ripagare la fiducia rinnovatami da un settore che ormai è storia economica e sociale della città, ma per sua stessa natura non può mai smettere di guardare alle sfide che ne accompagnano la costante evoluzione”.

– foto ufficio stampa Federalberghi Roma –

(ITALPRESS).