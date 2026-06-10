Lazio, Rocca “Nel 2028 sarò nuovamente candidato, mi presenterò a testa alta”

ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo avviato un percorso entusiasmante, ma anche estremamente complesso, che sta dando risultati concreti e misurabili. Governare una Regione come il Lazio significa affrontare problemi stratificati da anni, spesso essere frustrati per tempi che non sempre coincidono con le aspettative dei cittadini e con la nostra stessa volontà di accelerare, ma è un’esperienza appagante e molto importante. Per questo voglio continuare a metterci la faccia fino in fondo: se la coalizione lo riterrà opportuno, per le regionali del 2028 sarò nuovamente candidato alla presidenza della Regione. Mi presenterò a testa alta davanti ai cittadini laziali per completare il programma di governo avviato. Abbiamo aperto una stagione di investimenti e di riforme che questa Regione non vedeva da molto tempo e il nostro obiettivo è portarla a compimento con serietà, concretezza e responsabilità”. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, intervistato da L’identità.

-Foto Regione Lazio-

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