UniCredit perfeziona un’operazione di Social Impact Leasing per radioterapia di ultima generazione nel Lazio

ROMA (ITALPRESS) – UniCredit ha perfezionato un’operazione di Social Impact Leasing del valore di 4 milioni di euro a favore dell’Ospedale Isola Tiberina – Gemelli Isola per l’acquisizione di una piattaforma radioterapica di ultimissima generazione destinata al trattamento dei pazienti oncologici. L’investimento consentirà alla struttura di dotarsi del primo sistema Varian Ethos di ultima generazione presente nel Lazio, una delle più avanzate tecnologie oggi disponibili nel campo della radioterapia adattativa, e dell’unica installazione in Italia dotata della tecnologia Varian Identify integrata.

La nuova piattaforma rappresenta un importante passo avanti nell’evoluzione della radioterapia oncologica e della medicina di precisione. A differenza dei sistemi convenzionali, basati su una pianificazione statica definita prima dell’inizio del trattamento, la radioterapia adattativa consente di adeguare quotidianamente la terapia alle reali condizioni anatomiche del paziente.

“Grazie all’utilizzo di algoritmi avanzati e strumenti di intelligenza artificiale, il sistema è in grado di analizzare le immagini acquisite prima di ogni seduta e di ricalcolare il piano terapeutico sulla base dell’anatomia effettiva del paziente, adattando il trattamento alle variazioni che possono verificarsi nel corso del percorso di cura – si legge in una nota -. Questo approccio consente di aumentare la precisione dosimetrica, migliorare la protezione degli organi e dei tessuti sani, ridurre le tossicità correlate al trattamento e affrontare con maggiore efficacia anche i casi clinici più complessi, contribuendo al miglioramento degli esiti di cura e della qualità di vita dei pazienti. Elemento distintivo dell’installazione sarà la presenza della tecnologia Varian Identify, oggi unica nel panorama italiano. Il sistema consente il monitoraggio ottico continuo del paziente durante il trattamento, verificandone in tempo reale il corretto posizionamento e aumentando ulteriormente i livelli di sicurezza, accuratezza e affidabilità delle procedure radioterapiche”.

“L’investimento si caratterizza inoltre per un modello innovativo di acquisizione tecnologica. L’Ospedale Isola Tiberina – Gemelli Isola ha infatti sottoscritto un contratto evolutivo che garantirà l’accesso a tutti gli sviluppi hardware, software e funzionali che saranno resi disponibili dal produttore nei prossimi cinque anni – sottolinea UniCredit -. Tale impostazione consentirà di mantenere la piattaforma costantemente allineata allo stato dell’arte internazionale, preservando nel tempo il valore dell’investimento e assicurando ai pazienti l’accesso continuativo alle più avanzate innovazioni disponibili nel settore. L’operazione si inserisce nel più ampio percorso di sviluppo tecnologico e innovazione clinica dell’Ospedale Isola Tiberina – Gemelli Isola, orientato alla diffusione di modelli di cura sempre più personalizzati, efficaci e sostenibili, in coerenza con i principi della medicina di precisione e della Value Based Healthcare. La realizzazione del progetto conferma inoltre l’impegno di UniCredit nel sostenere iniziative ad elevato impatto sociale, capaci di generare benefici concreti per i cittadini, il sistema sanitario e la qualità delle cure, favorendo l’accesso alle tecnologie più avanzate a supporto della salute delle persone”.

“Questo investimento ci consente di portare nel Lazio una delle più avanzate piattaforme di radioterapia disponibili a livello internazionale e di offrire ai pazienti una tecnologia destinata a evolvere continuamente nel tempo – afferma Giovanni Arcuri, Direttore Generale dell’Ospedale Isola Tiberina – Gemelli Isola -. La combinazione tra radioterapia adattativa, intelligenza artificiale e monitoraggio ottico avanzato rappresenta un ulteriore passo nel percorso di sviluppo di una medicina sempre più personalizzata, precisa e orientata agli esiti di cura”.

“L’operazione conferma il ruolo strategico del leasing nel sostenere l’innovazione tecnologica, ulteriormente valorizzata dalle opportunità offerte dall’agevolazione fiscale dell’Iperammortamento – sottolinea Salvatore Saulino, Amministratore Delegato di UniCredit Leasing -. UniCredit Leasing esprime grande soddisfazione per aver contribuito alla realizzazione di questo investimento a impatto sociale significativo perché favorisce un più ampio accesso a cure oncologiche sempre più personalizzate con benefici concreti per i pazienti e per il sistema sanitario nel suo complesso”.

“Siamo orgogliosi di aver finalizzato l’operazione di Social Impact Leasing a favore di Gemelli Isola che, grazie alle nuove apparecchiature acquisite, potrà ampliare ulteriormente la qualità dell’assistenza sanitaria – spiega Marianna Plafoni (nella foto), Regional Manager Centro di UniCredit -. Il finanziamento social impact è un ulteriore strumento che la banca mette a disposizione per favorire una crescita ad alto impatto per il territorio. Una risposta alle istanze delle comunità che UniCredit è determinata a soddisfare, confermando il proprio impegno a favore di uno sviluppo sempre più improntato alla sostenibilità”.

-Foto ufficio stampa UniCredit-

(ITALPRESS).