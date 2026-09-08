SAB Aerospace, alla Campania a San Francisco la sfida del mercato spaziale Usa

SAN FRANCISCO (STATI UNITI) (ITALPRESS) - Nei prossimi 2-3 anni "ci aspettiamo di entrare nel mercato commerciale statunitense: siamo qui per promuovere i nostri prodotti di punta". Lo ha detto all'Italpress Valentina Latini, Technical Director di SAB Aerospace, tra le 12 Pmi italiane ad alto potenziale nei settori Space Economy, Aerospace, Security e Robotics scelte per la missione promossa da Intesa Sanpaolo in collaborazione con INNOVIT a San Francisco. xo9/fsc/gsl (intervista di Stefano Vaccara)