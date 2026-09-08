Il lusso da vivere ogni giorno, la nuova campagna di Maserati

ROMA (ITALPRESS) - “Luxury, every day”, il lusso da vivere ogni giorno. È il messaggio della campagna Maserati dedicata alle nuove GranTurismo, GranCabrio e Grecale. L'obiettivo è di rendere omaggio all’identità del Tridente. Lo spot parte da un paradosso: quattro protagonisti possiedono oggetti preziosi, ma continuano a conservarli, aspettando un’occasione speciale per utilizzarli. L’arrivo delle nuove Maserati cambia però la prospettiva. Le tre vetture entrano nella quotidianità e diventano il simbolo di un lusso non da custodire, ma da vivere. Proprio le prestazioni sono uno degli elementi centrali della nuova gamma. mrc/sat/gsl (video in collaborazione con Maserati)