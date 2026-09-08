ALI–Space Factory, a San Francisco tecnologie italiane per rientro dallo spazio

SAN FRANCISCO (STATI UNITI) (ITALPRESS) – "Negli Usa cerchiamo investitori e partnership strategiche". Lo ha detto all'Italpress Antonio Evangelista, Head of Engineering di ALI-Space Factory, tra le 12 Pmi italiane ad alto potenziale nei settori Space Economy, Aerospace, Security e Robotics scelte per la missione promossa da Intesa Sanpaolo in collaborazione con INNOVIT a San Francisco. xo9/fsc/gsl (intervista di Stefano Vaccara)