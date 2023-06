ROMA (ITALPRESS) – Prosegue il successo di Annalisa. Dopo aver raggiunto il numero 1 in radio e nella classifica ufficiale Fimi/Gfk con il singolo “Mon Amour”, mentre domina le classifiche con il brano “Disco Paradise”, insieme a Fedez e Articolo 31, oggi annuncia l’uscita del suo prossimo disco di inediti “E poi siamo finiti nel vortice” e del suo primo tour nei palasport d’Italia “Tutti nel vortice palasport” ad aprile 2024 nelle città di Milano, Firenze, Bari, Napoli, Padova e Roma. E nel frattempo cresce l’attesa e l’entusiasmo per “Annalisa: il forum”, unico evento live del 2023 previsto sabato 4 novembre al Forum di Assago (Milano). Uno show unico in cui il pubblico potrà cantare e ballare le hit di Annalisa assistendo ad uno spettacolo esclusivo, un’anteprima del suo prossimo e primo tour nei palasport.

Foto: ufficio stampa Warner Music

