Angelilli “Con il bando Filiere Tecnologiche facciamo sistema per l’innovazione”

ROMA (ITALPRESS) - "La vera novità del bando filiere tecnologiche è che mette insieme piccole e medie imprese insieme alle grandi imprese, ai centri di ricerca e alle università. L'obiettivo è proprio fare sistema su tutte quelle che sono le tecnologie ad alto impatto innovativo, pensiamo all'automotive, all'aerospazio, alla farmaceutica, all'intelligenza artificiale per progettualità che siano funzionali alla crescita delle nostre imprese e alla competitività delle nostre imprese". Lo ha detto Roberta Angelilli, vicepresidente e assessore allo Sviluppo economico, Commercio, Artigianato, Industria e Internazionalizzazione della Regione Lazio, a margine della presentazione del nuovo avviso “Filiere Tecnologiche”. xc7/sat/gtr