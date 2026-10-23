Anci Sicilia “Garantire risorse e autonomia a tutti i territori”

PALERMO (ITALPRESS) – “Il tema Fondo investimenti territoriali non è nuovo e la posizione di Anci Sicilia non è cambiata nel corso di questa legislatura. Abbiamo rivendicato il diritto di tutti i territori a ricevere risorse adeguate anche quando erano meno numerose le voci che lo affermavano. Continuiamo a farlo con la stessa coerenza, nell’interesse di tutti i Comuni e dei loro cittadini”. Lo dicono il presidente di Anci Sicilia, Paolo Amenta e il segretario generale, Mario Emanuele Alvano, intervenendo sul dibattito relativo ai contributi territoriali della manovra regionale. “I singoli interventi possono rispondere a esigenze reali, ma resta il problema del metodo con cui si distribuiscono le risorse – spiegano -. Occorre garantire a ogni Comune la possibilità di programmare e scegliere come rispondere ai bisogni della propria comunità, evitando che il luogo in cui si vive determini una disparità nelle opportunità e nei servizi”.

Per Anci Sicilia questa prospettiva richiede un confronto stabile ed effettivo tra Regione ed enti locali, anche attraverso l’istituzione del Consiglio delle autonomie locali, già presente nelle altre regioni. Le risorse devono essere ricondotte ai canali ordinari di finanziamento, a partire dal Fondo delle autonomie locali e dal Fondo per gli investimenti, con criteri di riparto trasparenti, tempi certi di erogazione e attenzione alle necessità dei territori. “Valorizzare l’autonomia – proseguono Amenta e Alvano – significa riconoscere ai Comuni la responsabilità e gli strumenti per decidere come impiegare al meglio le risorse. Finanziamenti frammentati e occasionali rendono più difficile questa scelta e indeboliscono la capacità di programmare”. “Le importanti disponibilità derivanti dall’avanzo regionale – conclude il presidente Paolo Amenta – offrono l’occasione per un’operazione strategica condivisa con i Comuni”.

– foto di repertorio Anci Sicilia –

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