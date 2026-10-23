FIS-Bambino Gesù, il protocollo porta la scherma nell’Ospedale Pediatrico. Premiati i vincitori del progetto “Incentivazione allo Studio”

ROMA (ITALPRESS) – Un pomeriggio di scherma, impegno sociale, cultura. Tutto nella prestigiosa location del Salone d’Onore del CONI, gremito per la presentazione ufficiale del protocollo d’intesa siglato tra la FIS e l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù e per la cerimonia di consegna dei riconoscimenti agli atleti-studenti vincitori del progetto “Incentivazione allo Studio” per l’anno 2025. Due momenti particolarmente importanti per la Federazione Italiana Scherma, in prima linea nell’agonismo ai massimi livelli internazionali, come i risultati raccontano, ma anche nella promozione dei valori autentici di una disciplina al servizio della società e del suo futuro.

I lavori sono stati aperti dal Presidente del CONI, Luciano Buonfiglio: “È veramente emozionante vedere la Federscherma qui presente con tanti atleti e atlete a cui rivolgo un applauso, esteso alle vostre famiglie, tecnici e dirigenti. L’atleta è al centro di tutte le nostre attenzioni ed emerge da protagonista ma è opportuno ringraziare tutte le componenti che portano alle vittorie. In questo salone viene celebrato il successo del mondo sportivo, siatene sempre degni per poter essere un modello di comportamento per tutti. Celebriamo delle eccellenze e mi complimento con la FIS che è davvero una Federazione modello”.

Così il Presidente federale Luigi Mazzone: “La nostra Federazione è guidata da due medici, il sottoscritto e il Vicepresidente vicario Daniele Garozzo. È per questo che non possiamo fermarci ai successi, ai Medaglieri che continuiamo a vincere in tutto il mondo: vogliamo che la scherma sia sempre più disciplina simbolo di cultura e inclusività, perché la nostra attenzione al sociale e alla solidarietà è un impegno che resta nel cuore di tutti più delle medaglie. Il protocollo con l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù è l’espressione di questa visione, e sono davvero orgoglioso di un’intesa che porterà l’attività ludico-schermistica tra i piccoli pazienti. Al tempo stesso siamo fieri dei nostri vincitori del progetto Incentivazione allo Studio: studiare e vincere in pedana è possibile, e voi ne siete meravigliosa testimonianza”.

L’accordo stipulato tra la FIS e un’eccellenza mondiale della medicina quale è l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, dunque, grazie alla fondamentale collaborazione dei Gruppi Sportivi Militari e dei Corpi Civili dello Stato, porterà tecnici e atleti a coordinare e svolgere attività ludico-sportive di scherma presso la sede di Palidoro, a beneficio dei piccoli degenti. L’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù è stato rappresentato dalla dottoressa Gessica Della Bella, Responsabile dell’Unità Operativa Complessa Day Hospital Neuroriabilitazione e Attività sportiva adattata, e dal dottor Ugo Giordano, responsabile di Medicina dello Sport. “Felice ed emozionata di questo protocollo. Lo sport in ospedale, come attività preventiva e adattata, è fondamentale. I bambini con difficoltà hanno come attività principale il gioco e lo sport è un gioco, parte integrante del percorso riabilitativo. Così riusciamo anche ad avviare i bimbi fuori dall’ospedale verso l’attività sportiva”, ha detto la dottoressa Della Bella. Il dottor Giordano ha poi aggiunto: “In Italia la legge tutela le attività agonistiche e non anche attraverso le visite mediche. L’obiettivo dell’ospedale e della FIS è reintrodurre dei ragazzi con difficoltà verso l’ambiente dello sport, che è sano e pulito. Speriamo di allargare questo progetto a tutti i bimbi con difficoltà per accompagnarli al meglio verso un ritorno alla normalità”.

Grande partecipazione, come sempre, per la cerimonia ufficiale del progetto “Incentivazione allo Studio”, che ha visto premiati oltre 60 schermidori (tra Under 14, categoria Giovani e Assoluti) per il combinato virtuoso tra il rendimento agonistico e il percorso scolastico e universitario. Un’attività portata avanti con il supporto dell’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale. Proprio il Presidente dell’ICSC, Beniamino Quintieri, ha sottolineato: “Rinnoviamo il nostro sostegno a Incentivazione allo Studio, un progetto che valorizza i giovani capaci di coniugare crescita sportiva e formazione. Raggiungere risultati nella scherma e, allo stesso tempo, portare avanti con profitto gli studi richiede impegno, responsabilità, capacità di organizzazione e una forte consapevolezza dei propri obiettivi. Sono qualità che accompagnano gli atleti dentro e fuori dal contesto sportivo e contribuiscono alla loro crescita personale e professionale. Premiare questi percorsi vuol dire riconoscere il merito e investire su giovani che, attraverso il talento, la preparazione e la determinazione, costruiscono il proprio futuro e contribuiscono alla crescita dello sport italiano e del Paese”.

Grandi applausi per la premiazione a cui hanno partecipato, tra gli altri, il numero 1 del CONI Luciano Buonfiglio, il Past president del Comitato Olimpico, Giovanni Malagò, il Presidente onorario della FIS Giorgio Scarso e i Vicepresidenti federali Daniele Garozzo e Francesco Montini, con la Vicepresidente vicaria del CONI Diana Bianchedi. Hanno vinto i premi 2025 per il progetto “Incentivazione allo Studio” gli atleti Lorenzo Abbruzzese, Giancarlo Arena, Fabiola Badiali, Gabriele Belardinelli, Sofia Branca, Azzurra Bussoletti, Claudia Zoe Capitanelli, Edoardo Casini, Paolo Maria Ciorra, Martina Coggio, Nicolò Coniglione, Giorgia D’Angelo, Valentino Dassano, Sveva De Gregori, Alessandro Di Muro, Eleonora Di Pace, Lorenzo Digiulio, Alessandro Drago, Anna Fiaschi, Sole Maria Flesca, Natan Gaetani, Linda Gallorini, Federica Gamberini, Tobia Giorgi, Agostino Giorgi, Giulia Iacolare, Greta Madonna, Pietro Mainenti, Asia Mancini, Nicole Martini, Tommaso Monterosso, Alessandro Morelli, Bianca Morello, Giole Giuseppe Ortalizio, Nicolò Giulio Panza, Lorenzo Pasqualini, Vincenzo Pellegrino, Viola Petrucci, Flavio Pezzotti, Sara Pirastu, Matteo Timme Pisu, Maria Luce Ragusa, Arturo Vito Rapanà, Lucrezia Ricci, Zeno Saccani, Zeno Smith, Giovanni Filippo Tinella, Edoardo Trabucco, Maria Vittoria Trombetti, Cristian Uccheddu, Elisa Ventorino per le categorie Under 14; poi gli Under 20 Valerio Reale, Manuel Heim, Alice Armezzani, Francesco Dodaro, Giulia Rosiello e Asia Vitali; infine, tra gli Assoluti, Alberto Arpino, Nicolò Del Contrasto, Benedetta Barbara Maria Giuffrè, Giorgio Marciano, Eleonora Orso, Marco Pellitteri, Emilia Rossatti e Lupo Veccia Scavalli.

– foto ufficio stampa Federscherma –

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