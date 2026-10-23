Al via l’edizione 2026 del “Mobility Expo by SM”, taglio del nastro a Palermo

PALERMO (ITALPRESS) – Inaugurata nell’area pedonale di Piazza Castelnuovo, a Palermo, l’edizione 2026 del “Mobility Expo by SM”, la manifestazione organizzata dalla rivista Sicilia Motori con il patrocinio del Comune. A dare il via alla tre giorni dedicata all’automobile e alle nuove forme di mobilità è stata la tradizionale cerimonia del taglio del nastro. Con l’ideatore della manifestazione e direttore di Sicilia Motori Dario Pennica, c’erano in rappresentanza del Sindaco l’Assessore al Turismo del Comune di Palermo Alessandro Anello e l’assessore alle Attività Produttive Giuliano Forzinetti. A loro si è poi aggiunto l’Assessore regionale alle Infrastrutture Alessandro Aricò che ha partecipato alla tavola rotonda “Muoversi domani – La mobilità del futuro: innovazione, sicurezza e città”. Sullo stato dell’arte dei temi legati alla mobilità hanno relazionato Lucia Vecere della Direzione Sicurezza Stradale dell’ACI (nuovo partner del Mobility Expo), l’Assessore alla Mobilità del Comune di Palermo Maurizio Carta, Andrea Maffiotto, Sales Group Manager di Bosch Engineering Italia, Costantino Giaconia, in rappresentanza della Fondazione Samothrace e Giuseppe Salvo, Mobility Manager dell’Università di Palermo.

Fra i primi visitatori del Mobility Expo by SM, le scolaresche che allo stand dell’ACI ed in quello della Polizia Stradale hanno potuto saggiare con l’ausilio della realtà virtuale e del simulatore di guida, le conseguenze ed i pericoli, sia alla guida sia come normali utenti della strada, in situazione psico sfisiche alterate per abuso di alcol o uso di sostanze stupefacenti. Il simulatore di guida tridimensionale con visore, utilizzato anche nelle autoscuole del circuito Ready2Go di ACI ed il tappeto sensoriale della Polizia Stradale sono esperienze rivolte soprattutto ai giovani, per sensibilizzarli sull’importanza di comportamenti responsabili sulle stand.

Fra i protagonisti del Mobility Expo anche l’Università degli Studi di Palermo, che partecipa con un programma di iniziative dedicate alla formazione, alla ricerca scientifica e all’innovazione tecnologica. Presso lo spazio espositivo dell’Ateneo, il Centro di Orientamento e Tutorato presenta ai giovani e alle famiglie l’offerta formativa universitaria, mentre particolare attenzione è riservata alla mobilità sostenibile, con la presenza della monoposto Formula Student del team APEX, progettata e sviluppata dagli studenti palermitani. A rappresentare il legame tra storia e innovazione vi è anche il Museo Storico dei Motori e dei Meccanismi, che espone tre propulsori automobilistici disposti in ordine cronologico, offrendo ai visitatori una panoramica sull’evoluzione tecnica degli ultimi 50 anni, dai tradizionali motori a benzina e gasolio alle più recenti soluzioni ibride. A loro si affiancano anche gli Atenei di Messina e Catania con i rispettivi team di Formula SAE (Zancle e-Drive ed FSC Racing).

Ammirata la selezione di veicoli d’epoca che sul tappeto rosso posto all’ingresso della rassegna, ripercorre attraverso alcuni iconici modelli la storia dell’automobile dal dopoguerra all’inizio dell’elettrificazione. Poi declinati nei modelli attuali di BYD, Fiat, Honda, Kia, Lancia, Lepas, Mazda, Mercedes, Omoda-Jaecoo rappresentati dai concessionari Astercar, Nuova Cori, Nuova Sport Car, Stellantis&You ed R.STAR.

Il programma del Mobility Expo prevede per oggi pomeriggio la presentazione del romanzo “Il tempo dei Senna” di Giacinto Pipitone, pubblicato da Kalós Editore. Domani, sabato, alle ore 10, spazio ai giovani progettisti delle università siciliane con “Il futuro scende in pista”, incontro dedicato ai team di Formula Student degli atenei di Palermo, Catania e Messina. Alle ore 16.30 sarà invece la volta dell’Heritage Red Carpet Show, con i modelli in esposizione raccontati direttamente dai rispettivi proprietari. Domenica alle ore 10, l’appuntamento “Storie a motore – Quattro libri, mille emozioni” sarà dedicato alla storia dell’automobilismo siciliano attraverso quattro pubblicazioni di Stratos, casa editrice di Sicilia Motori e ItaliaRALLY. Francesco Terracina dialogherà con gli ex piloti Alberto Carrotta e Armando Floridia, con la partecipazione dello storico Vincenzo Prestigiacomo e del disegnatore Valerio Spataro.

Il Mobility Expo by SM 2026 è organizzato da Sicilia Motori con il patrocinio del Comune di Palermo. Partner ufficiali l’Automobile Club d’Italia, l’Università degli Studi di Palermo e Bosch Engineering Italia. Media partner l’agenzia di stampa Italpress e il gruppo Giornale di Sicilia, con TGS e RGS.

– foto ufficio stampa Mobility Expo –

(ITALPRESS).