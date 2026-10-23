PALERMO (ITALPRESS) – Una nuova scossa di terremoto di magnitudo 5.0 nel tirreno meridionale è stata registrata alle ore 12.19 dai sismografi dell’Ingv. L’epicentro è stato localizzato in mare aperto nella stessa zona, tra le isole di Alicudi e Ustica, ma a una profondità di 9 chilometri (la precedente di magnitudo 4.3 a 24 chilometri). La scossa è stata avvertita distintamente anche a Palermo. Il centralino dei vigili del fuoco ha ricevuto numerose telefonate ma fino ad ora la Protezione Civile non segnala danni.

Terza forte scossa di terremoto nel Tirreno meridionale dove da questa mattina è in atto uno sciame sismico localizzato tra le isole di Alicudi e Ustica. La scossa di magnitudo 4.0 è stata registrata dai sismografi dell’Ingv alle 12.24 a una profondità di otto chilometri, dopo quelle di magnitudo 4.3 e 5.0 avvertite distintamente a Palermo dove gli studenti di alcune scuole sono stati fatti evacuare per precauzione. Fino ad ora sono complessivamente nove le scosse registrate tra le notte scorsa e questa mattina nella zona interessata dallo sciame simico.

Le scosse che hanno avuto luogo nel Tirreno meridionale, a largo della costa del Messinese e delle Isole Eolie, sono state avvertite fino ad Acireale e a Catania. Al momento non ci sono notizie relative a danni gravi a cose.

Le scosse di terremoto registrate nel Tirreno Meridionale si inseriscono nella sequenza sismica che interessa l’area da martedì sera. La sequenza è iniziata alle 23.38 del 20 ottobre con un evento di magnitudo 3.8, seguito da una scossa di magnitudo 3.6 nelle prime ore del 21 ottobre. Nella mattinata del 22 ottobre erano stati registrati altri tre eventi, rispettivamente di magnitudo 3.7, 3.1 e 2.8. Con le scosse registrate oggi, prosegue l’attività sismica nell’area del Tirreno Meridionale.

STUDENTI DI ALCUNE SCUOLE DI PALERMO EVACUATI PER PRECAUZIONE DOPO SCOSSE

Gli studenti di alcune scuole di Palermo sono stati fatti evacuare per precauzione dopo le due scosse di terremoto di magnitudo 4.3 e 5.0 registrate dai sismografi dell’Ingv nel tirreno meridionale ed avvertite distintamente nel capoluogo. Tra gli istituti che hanno disposto l’uscita degli allievi dai plessi scolastici figurano gli istituti comprensivi Setti Carraro, Giovanni XXIII-Piazzi e la scuola media Marconi. L’uscita degli studenti dopo le scosse, è stata anticipata anche in alcuni licei palermitani, come il Cannizzaro e l’Einstein.

-Foto screenshot sito Ingv-

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