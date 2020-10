REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – Reggio Calabria riconferma il sindaco uscente Giuseppe Falcomatà mentre a Crotone vince il candidato civico Vincenzo Voce. Sono i risultati del ballottaggio nei due capoluoghi calabresi dove ieri e oggi gli elettori si sono recati alle urne per scegliere il nuovo sindaco.

In totale, in Calabria, erano sei i comuni al voto per il secondo turno, oltre a Reggio e Crotone c’erano anche Taurianova, Cirò Marina, San Giovanni in Fiore e Castrovillari. Ieri e oggi in tutta la regione ha votato il 51,74% degli aventi diritto.

A Crotone, viene eletto sindaco Vincenzo Voce con il 63,95% delle preferenze. Al ballottaggio con Voce c’era Antonio Manica, candidato di centrodestra che ha ottenuto il 36,05%. Al primo turno Manica aveva raggiunto il 41,60% dei voti mentre Voce si era fermato al 36,22%.

Vittoria netta anche a Reggio Calabria dove il sindaco uscente, Giuseppe Falcomatà, candidato con undici liste di centrosinistra, al ballottaggio ha raggiunto una percentuale del 58,36. Supera di oltre sedici punti lo sfidante Antonino Minicuci, candidato del centrodestra che si ferma al 41,64%. Al primo turno Falcomatà e Minicuci avevano ottenuto rispettivamente il 37,17% e il 33,69%.

“Ringrazio tutti i reggini che ci hanno dato fiducia – ha detto Falcomatà subito dopo la rielezione – ma anche quelli che non ci hanno votato. Questa è la vittoria della città, dei reggini. E’ stata una campagna elettorale difficilissima – ha continuato -, abbiamo sentito tanta fiducia e tanto affetto da parte dei cittadini ma anche una forte domanda di cambiamento nella continuità ed è questo quello che vogliamo fare da domani. Vogliamo chiamare a raccolta tutti i reggini di buona volontà perchè – ha aggiunto – ci sono le condizioni per costruire un futuro radioso e migliore, tutti insieme”.

A Cirò Marina vince Sergio Ferrari, a San Giovanni in Fiore Rosaria Succurro e Domenico Lo Polito a Castrovillari. Taurianova elegge Rocco Biasi, detto Roy, sostenuto dalla Lega e altre due liste, che vince su Fabio Scionti con il 59,18% delle preferenze. “Grande vittoria di Roy e della Lega a Taurianova! #avanticosi #forzaLega”, scrive su Facebook il vicepresidente della giunta regionale della Calabria, Nino Spirlì.

