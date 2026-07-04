In estate nuovi collegamenti ferroviari in Calabria per accompagnare turisti e viaggiatori

REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – Nuovi collegamenti per accompagnare turisti e viaggiatori abituali alla scoperta della Calabria a bordo dei nuovi treni già in circolazione, 15 elettrici monopiano e 13 ibridi. Per rispondere all’incremento della domanda turistica, Trenitalia, con la Regione e ARTCal committenti del servizio, ha potenziato ulteriormente l’offerta ferroviaria per la stagione estiva.

Tornano nei fine settimana i treni notturni sulla via Tropea. Previsti quattro nuovi collegamenti il venerdì e otto il sabato, a partire da oggi e, con diverse periodicità, fino al 6 settembre. La nuova offerta si affianca a quella diurna che conta 24 collegamenti nei giorni feriali, 22 il sabato e 19 nei festivi. Sarà così possibile raggiungere la Costa degli Dei, con fermate nelle principali località balneari del territorio.

Novità anche sulla linea Ionica. Per favorire gli spostamenti verso le località di mare, la domenica, dal 5 luglio al 30 agosto, sarà attivata una nuova coppia di treni tra Reggio Calabria e Catanzaro Lido, con partenza da Reggio Calabria Centrale alle 9.11 e arrivo a Catanzaro Lido alle 12.11.

Il collegamento di ritorno partirà da Catanzaro Lido alle 20.12 e arriverà a Reggio Calabria Centrale alle 23.12.

I nuovi collegamenti si aggiungono ai servizi già attivi per l’estate 2026: una nuova coppia di treni tra Sibari e Crotone, in circolazione fino al 12 settembre, e la rimodulazione dell’offerta domenicale tra Reggio Calabria e Catanzaro Lido, con nuovi orari e l’estensione del servizio a tutte le fermate della linea.

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(ITALPRESS).