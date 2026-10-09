America Week – Episodio 83

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) - Mancano meno di quattro settimane alle elezioni americane del 3 novembre e in diversi Stati si vota già per posta. Donald Trump gira come una trottola per salvare i candidati repubblicani in difficoltà ma il paradosso è che molti di quei candidati sono in difficoltà proprio per colpa sua. Trump chiamato in soccorso quando i candidati del GOP scendono nei sondaggi, ma più interviene il presidente e più rischia di trascinarli ancora più giù. Mercoledì Trump era in Texas per sostenere Ken Paxton, candidato repubblicano al Senato contro il democratico James Talarico. Persino il governatore repubblicano Greg Abbott ha preferito non partecipare. I sondaggi spiegano perché Trump sia corso in Texas: secondo YouGov e New York Times/Siena, Talarico è avanti di sei punti su Paxton, mentre un sondaggio pubblicato proprio giovedì li dà alla pari. Un risultato comunque sorprendente in uno Stato che Trump aveva vinto con quasi 14 punti di vantaggio! Trump insiste: "I miei comizi stanno salvando ancora una volta il Partito Repubblicano!". I sondaggi raccontano una storia diversa. xo9/sat/gtr