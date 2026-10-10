Alludeva sui social network a stragi a scuola, denunciato minorenne a Catania

CATANIA (ITALPRESS) - La Polizia di Stato ha deferito in stato di libertà alla Procura per i Minorenni di Catania un minore, di 14 anni, ritenuto responsabile in questa fase, sulla base degli elementi da verificare in sede giurisdizionale, della diffusione di notizie ed informazioni dal contenuto violento ed apologetico in particolare allusivi alla commissione di atti violenti in ambito scolastico. Considerata la situazione d'urgenza, su direttive dell'Autorità Giudiziaria, si effettuava una perquisizione locale ed informatica che dava riscontro positivo. Infatti, gli agenti della Digos e della Polizia Postale di Catania rinvenivano all'interno dell'abitazione, nella stanza del minore, abbigliamento con frasi discriminatorie, svastiche, un casco militare, appunti manoscritti, un rudimentale giubbotto antiproiettile. Sullo smartphone veniva riscontrato l'account di interesse investigativo oltre a ricerche interne sui motori riguardanti armi e funzionamento di pistole. trl/mca3 (fonte video: Polizia di Stato)