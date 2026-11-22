NAPOLI (ITALPRESS) – Venti forti o localmente molto forti dai quadranti occidentali, con raffiche, e mare agitato o molto agitato, con possibili mareggiate lungo le coste esposte. La Protezione civile della Regione Campania, sulla base delle valutazioni del Centro funzionale, ha emanato un’allerta valida sull’intero territorio regionale dalle 21 di oggi, domenica 22 novembre, alle 18 di domani, lunedì 23 novembre.

Il rischio di mareggiate riguarda i tratti costieri delle zone di Piana campana, Napoli, Isole e Area Vesuviana; Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini; Tusciano e Alto Sele; Piana Sele e Alto Cilento; Basso Cilento.

Non sono previste criticità legate alle precipitazioni.

(ITALPRESS).