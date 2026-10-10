TORINO (ITALPRESS) – A pochi giorni dall’apertura del Salone di Parigi 2026, Alfa Romeo svela i primi dettagli di Cuorerosso, il concept che sarà presentato in anteprima mondiale nella capitale francese, offrendo un assaggio della visione con cui il Biscione guarda al futuro. Pochi frammenti di un progetto nato al Centro Stile Alfa Romeo di Torino, dove il design italiano del Marchio continua a evolvere attraverso la ricerca di nuove forme e una cura artigianale di ogni dettaglio.

Gli scorci della carrozzeria e dell’abitacolo richiamano soprattutto un principio da sempre al cuore di Alfa Romeo: l’automobile nasce intorno a chi la guida. “Una filosofia driver-centric – si legge in una nota – che mette il piacere di guida al centro dell’esperienza e interpreta ogni innovazione in funzione dell’emozione al volante. E’ da questa visione che nasce Cuorerosso: non l’anticipazione di un modello di serie, nè un semplice esercizio di stile, ma un manifesto progettuale che esplora nuovi linguaggi e soluzioni, indicando la direzione con cui Alfa Romeo guarda alla mobilità di domani”.

La concept car Cuorerosso sarà svelata il 12 ottobre al Salone di Parigi 2026, sullo stand Alfa Romeo nel padiglione n.4, all’interno del centro espositivo Paris Expo Porte de Versailles.

– Foto ufficio stampa Alfa Romeo –

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