Regione Liguria conferma il supporto alle scuole dell’infanzia paritarie, Ferro “240 mila euro a sostegno di famiglie e bambini”

GENOVA (ITALPRESS) – Regione Liguria conferma anche per l’anno scolastico 2026/2027 il proprio supporto alle scuole dell’infanzia paritarie, destinando un finanziamento complessivo di 240mila euro. “Con questo intervento continuiamo a sostenere concretamente il sistema educativo dedicato ai più piccoli, favorendo l’inclusione e assicurando pari opportunità fin dai primi anni di crescita – afferma il vicepresidente con delega alla Scuola e alla Tutela e Valorizzazione dell’Infanzia Simona Ferro. – Si tratta di un’ulteriore dimostrazione dell’attenzione che la Regione dedica alle famiglie e ai più piccoli”. I fondi saranno ripartiti tra i 125 istituti che hanno presentato domanda nei termini previsti e verranno liquidati prima dell’avvio del nuovo anno scolastico, consentendo così il regolare svolgimento delle attività sin dal primo giorno. Il provvedimento stabilisce inoltre che il 16% delle risorse complessive venga riservato a iniziative specifiche dedicate all’accoglienza degli alunni con disabilità, all’integrazione dei minori stranieri, al contrasto delle situazioni di disagio sociale e alle attività di coordinamento educativo.

“Supportare le scuole paritarie significa investire sul futuro della Liguria attraverso un’offerta formativa accessibile, inclusiva e di qualità – conclude il vicepresidente -. Il nostro obiettivo è garantire a tutte le bambine e a tutti i bambini liguri le migliori opportunità per crescere, apprendere e diventare cittadini consapevoli”.

– foto di repertorio ufficio stampa Regione Liguria –

(ITALPRESS).