Albano “Spero in ricandidatura di Schifani, ha lavorato molto bene”

PALERMO (ITALPRESS) - "La legislatura? Deve proseguire sicuramente: io ci spero nella ricandidatura di Schifani, perché ha lavorato molto bene e si è impegnato, quindi se lo merita. Se ci sono nomi alternativi? Non saprei". Lo ha detto l'assessore regionale alla Famiglia Nuccia Albano, che ha raggiunto Palazzo d'Orleans, a Palermo, per la riunione di giunta convocata dal presidente Renato Schifani. xd8/vbo/gtr