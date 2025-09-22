MILANO (ITALPRESS) – Al via la giornata di sciopero generale indetto dai sindacati di base, in segno di solidarietà con la popolazione palestinese nella Striscia di Gaza e a sostegno della Global Sumud Flotilla. A rischio i mezzi di trasporto, le scuole, i porti e la sanità, comparti che aderiscono alla manifestazione. A Milano è chiusa la linea M4 e alcune linee di superficie potrebbero essere deviate a causa della manifestazione. Previste manifestazioni in almeno 75 città.

A CAGLIARI GRANDE MOBILITAZIONE E TRAFFICO IN TILT

A GENOVA VARCHI BLOCCATI E CORTEI PER GAZA

“Grazie al senso di responsabilità dei lavoratori e al grande impegno di tutto il gruppo Fs, lo sciopero di oggi sta causando la soppressione di un numero limitato di convogli. La mobilitazione politica di sindacalisti di estrema sinistra non può danneggiare milioni di lavoratori”. Così il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini.

