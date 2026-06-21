MILANO (ITALPRESS) – I vigili del fuoco sono intervenuti questa

mattina nel comune di Senago per un grave incidente stradale che

ha coinvolto un’autovettura con nove persone a bordo, finita

all’interno del Canale Villoresi. Le squadre di soccorso,

intervenute con numerosi mezzi e personale specializzato, hanno

immediatamente avviato le operazioni di salvataggio e ricerca. In

una prima fase sono state recuperate sette persone, di cui sei

affidate alle cure del personale sanitario e una deceduta.

Nel corso delle successive operazioni di recupero del veicolo e di

ricerca dei dispersi, i vigili del fuoco hanno individuato e

recuperato all’interno dell’autovettura anche le altre due persone

precedentemente disperse. Il bilancio definitivo dell’evento è di

sei persone ferite, trasportate e affidate alle cure dei sanitari,

e tre persone decedute. Sul posto anche il personale sanitario

Areu e le forze dell’ordine per gli accertamenti di competenza.

(ITALPRESS).

-Foto: Vigili del Fuoco-

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