Sciopero generale, a Genova varchi bloccati e cortei per Gaza

GENOVA (ITALPRESS) – Varchi portuali bloccati a Genova per lo sciopero generale proclamato da Usb per Gaza e la popolazione palestinese sotto lo slogan “blocchiamo tutto”.

Due cortei studenteschi con centinaia di persone sono partiti dal centro e dal ponente cittadino per confluire nella zona di San Benigno, punto nevralgico per l’accesso ai terminal e luogo ormai storico delle lotte del Calp, il collettivo autonomo dei lavoratori del porto di Genova, contro i traffici di armi dirette a Israele.

“Al centro c’è la situazione di Gaza, il genocidio in atto, il ritardo con cui si stanno muovendo i governi, Italia compresa, che si rendono così complici dell’atrocità – ha spiegato Maurizio Rimassa, segretario dell’Usb Liguria -. Questo è un segnale forte per un cambiamento profondo. Bisogna interrompere i contatti commerciali con Israele e non limitarsi a qualche aiuto umanitario. Oggi era previsto l’attracco di una nave con un carico per Israele sui moli di Genova, sarebbe stata una provocazione inaccettabile ma abbiamo saputo che la nave oggi non dovrebbe arrivare”. A partire dal primo pomeriggio è previsto un grande corteo verso il centro di Genova.

LE FOTO

1 di 3

-Foto xa8/Italpress-

(ITALPRESS).