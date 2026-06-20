Incendio su una nave Gnv diretta da Porto Torres a Genova, nessuna conseguenza per i passeggeri

ROMA (ITALPRESS) – Paura la scorsa notte sulla nave GNV Azzurra diretta da Porto Torres a Genova per un principio d‘incendio in sala macchine quando l’imbarcazione si trovava al largo della Corsica. L’evento, si legge in una nota, “è stato gestito senza conseguenze per le persone a bordo e nel pieno rispetto dei protocolli previsti. In via esclusivamente precauzionale, i passeggeri sono stati radunati presso i punti di raccolta con indosso il giubbotto di salvataggio, come previsto dai protocolli applicabili in questi casi, e costantemente informati sull’evoluzione della situazione attraverso annunci effettuati regolarmente a bordo in più lingue. I passeggeri sono stati inoltre costantemente assistiti e supportati dall’equipaggio durante tutte le fasi della gestione dell’evento”.

La nave GNV Azzurra è giunta in sicurezza nel porto di Porto Torres, assistita durante la navigazione da un rimorchiatore e in costante coordinamento con le autorità marittime competenti.

“La nave, che possiede tutte le certificazioni richieste, era entrata in servizio sulla linea Genova-Porto Torres circa due settimane fa, dopo aver completato con esito positivo le visite ispettive previste dalla normativa vigente – continua GNV -. La sicurezza delle persone a bordo ha rappresentato in ogni momento la priorità assoluta della Compagnia. Le procedure adottate, il costante monitoraggio della situazione e il coordinamento tra autorità marittime, comando nave ed equipaggio hanno consentito di gestire l’evento in modo efficace e sotto costante controllo. Per quanto riguarda le cause dell’accaduto, le relative dinamiche, gli aspetti tecnici della nave e le eventuali conseguenze operative, GNV effettuerà tutti gli approfondimenti necessari insieme alla società responsabile della gestione tecnica dell’unità e in coordinamento con le autorità competenti. Le verifiche, già avviate dopo l’arrivo a Porto Torres, consentiranno di accertare con precisione le cause dell’evento, valutare gli eventuali interventi necessari e definire le tempistiche per il ritorno in servizio della nave”.

GNV “desidera esprimere il proprio rammarico per il disagio arrecato ai passeggeri e ringraziarli per la collaborazione, la pazienza e il senso di responsabilità dimostrati durante tutte le fasi dell’evento. I passeggeri a bordo di GNV Azzurra, così come quelli già prenotati sui collegamenti interessati, sono stati riprotetti su altre navi della Compagnia, disponibili o appositamente impiegate in sostituzione dell’unità. I passeggeri attualmente a bordo saranno sbarcati e potranno ripartire già questa sera alla volta di Genova”.

La Compagnia, conclude la nota, “continuerà a fornire aggiornamenti non appena disponibili e assicura la massima collaborazione alle autorità coinvolte, che ringrazia per il supporto e il tempestivo intervento”.

-Foto fornita da ufficio stampa GNV-

(ITALPRESS).