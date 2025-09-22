A Cagliari grande mobilitazione per Gaza, traffico in tilt

CAGLIARI (ITALPRESS) – Anche Cagliari si è fermata questa mattina per lo sciopero generale in solidarietà alla popolazione di Gaza. Il capoluogo sardo ha risposto con una massiccia partecipazione alla manifestazione organizzata dalle sigle sindacali di base in tutta Italia, in segno di solidarietà con la popolazione palestinese e a sostegno della Global Sumud Flotilla.

Secondo gli organizzatori, più di 5mila persone hanno affollato le strade cittadine, con una presenza significativa di studenti e giovani. In apertura del corteo una lunga bandiera palestinese ha guidato i manifestanti, partiti poco dopo le 10 da piazza del Carmine. La marcia ha attraversato le principali vie del centro per raggiungere il Consiglio regionale, dove è previsto un sit-in con interventi e testimonianze. Traffico in tilt nella zona di via Roma e per tutto il viale Diaz, dove si sono formate lunghissime code.

