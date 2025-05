Al via Job&Orienta alla Fiera del Levante di Bari

BARI (ITALPRESS) – Da mercoledì 14 a venerdì 16 maggio 2025 nella Fiera del Levante di Bari si terrà la prima edizione di Job&Orienta, Salone promosso e organizzato da Veronafiere in partnership con Regione Puglia – Assessorato all’Istruzione, Formazione e Lavoro e Arpal Puglia (Agenzia regionale Politiche attive del Lavoro), che promuoveranno e valorizzeranno le molteplici iniziative realizzate nelle politiche del lavoro, dell’orientamento, della formazione e dell’istruzione, anche nell’ambito della strategia regionale di attrazione e valorizzazione dei talenti in Puglia #mareAsinistra.

L’evento, patrocinato dal Comune di Bari, si svolgerà per la prima volta nel Sud Italia e fuori dal proprio tradizionale contesto. “Con la sua esperienza trentennale, Veronafiere porta qui da noi a Bari un progetto di punta – ha commentato Gaetano Frulli, presidente di Nuova Fiera del Levante -. In Fiera del Levante i giovani pugliesi potranno creare connessioni, comprendere come sviluppare competenze e ottenere nuove prospettive ed entrare così nel mondo del lavoro. Le nostre strutture e il nostro know-how daranno il giusto supporto per il lancio di questa manifestazione in Puglia. La nostra regione si dimostrerà certamente ricettiva perchè ricca di giovani volenterosi e talentuosi che in questi giorni avranno un’importante possibilità di focalizzare meglio il proprio percorso formativo e lavorativo”.

A partecipazione libera e gratuita previa registrazione online, questa iniziativa ha l’obiettivo di accompagnare i ragazzi e le famiglie verso scelte scolastiche consapevoli e di supportare i giovani nel loro ingresso nel mondo del lavoro e nella ricerca di qualificazione professionale, oltre a offrire occasioni di scambio e confronto a docenti e operatori. Vuole essere, anzitutto, un ponte tra domanda e offerta nel mercato del lavoro, dove i giovani visitatori possono conoscere le iniziative e i servizi offerti dagli attori istituzionali e non solo, le opportunità di stage e tirocini, formazione e lavoro presenti nel territorio, ma pure scoprire quali sono le competenze e le professionalità più richieste e i lavori emergenti. E ancora, confrontarsi con esperti e testimoni, responsabili di servizi per l’impiego, agenzie per il lavoro nonché aziende in fase di recruiting, a cui potranno anche consegnare il proprio curriculum, farne valutare l’efficacia, chiedere suggerimenti per affrontare al meglio un colloquio di lavoro; infine, grazie alla presenza dei sindacati, essere informati sulle diverse tipologie di contratto esistenti, sui diritti e i doveri di un lavoratore.

Protagonisti al Salone saranno Regione Puglia e Arpal Puglia, con ampi spazi istituzionali e un ricco programma di attività e incontri. Molteplici i temi in campo: dall’esperienza del 4+2 ai corridori lavorativi, dal sostegno alla formazione post lauream alle botteghe scuola, dallo stato dell’arte dell’apprendistato agli strumenti per l’orientamento, fino ad arrivare a veri e propri Job Days con trenta postazioni dedicate all’incontro tra domanda e offerta. Un appuntamento che proietterà la Puglia per tre giorni al centro del dibattito nazionale sui temi della formazione, del lavoro e dell’istruzione. Oltre ai giovani in cerca di occupazione, il Salone si rivolge agli studenti prossimi a una nuova scelta scolastica e alle loro famiglie: per loro la possibilità di avere una panoramica della pluralità di proposte e percorsi formativi, come di conoscere i cambiamenti del mondo della formazione e del mercato del lavoro; e ancora agli operatori (orientatori e formatori, docenti e dirigenti scolastici, responsabili del personale e imprenditori), per i quali non mancheranno spazi di formazione e aggiornamento sui temi chiave della didattica e della formazione.

Saranno due le dimensioni parallele e complementari di Job&Orienta: La rassegna espositiva e un palinsesto di eventi. La prima vedrà la presenza di scuole, accademie e università, enti di formazione, Istituti tecnologici superiori (Its), istituzioni, imprese, centri per l’impiego e agenzie di servizi per il lavoro, organizzazioni sindacali, associazioni di categoria; numerosi gli appuntamenti in programma che spazieranno tra i diversi format: convegni e dibattiti, seminari e workshop, laboratori e simulazioni.

