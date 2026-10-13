ROMA (ITALPRESS) – In linea con il piano strategico 2030 svelato a Marzo 2026, Dacia amplia la sua offerta nel segmento C con Striker. Forte del DNA di Dacia, si legge in una nota, Striker è un crossover che contribuisce a raggiungere l’obiettivo ambizioso del brand di portare la quota del segmento C dal 20 al 33% delle vendite Dacia entro il 2030. Dacia Striker offre una risposta innovativa e complementare alle attuali aspettative dei clienti, con un equilibrio diverso rispetto a quello dei SUV tradizionali. Quest’offerta inedita, audace alternativa ai SUV, permette di rivolgersi ai nuovi clienti sia privati che professionali. Fondendo tutta la dinamicità delle berline con la spaziosità delle station wagon e la robustezza dei SUV, Striker rivisita i codici dei crossover con un insolito approccio.

Dal suo design traspare il perfetto equilibrio tra: Altezza da terra generosa e aerodinamicità; Spaziosità e linee equilibrate

Modernità e robustezza. Efficiente e confortevole con il posto guida mid-drive, Dacia Striker è il compagno ideale per i lunghi viaggi e le attività all’aria aperta.

Il concept da crossover di Striker si ritrova nelle dimensioni e nelle proporzioni generose, che garantiscono spaziosità confortevole e presenza incisiva sulla strada, accentuata dai grandi cerchi da 17”, 18” o 19” in opzione. Con 4,62 metri di lunghezza, Striker è simile alle station wagon del segmento.

Pur offrendo un’altezza da terra corrispondente a quella dei C-SUV, 20 cm nella versione 4×4 e 19 cm nella versione 4×2, non supera 1,53 metri di altezza rispetto a oltre 1,60 metri dei SUV del segmento C, assomigliando così alle berline per dinamicità.

Dal design alle tecnologie passando per le funzionalità, l’abitacolo di Striker riprende il tipico approccio Dacia che punta sulle innovazioni utili, al servizio della semplicità d’uso nella vita quotidiana e del comfort nei lunghi viaggi. Dettagli accoglienti, materiali confortevoli e tecnologie non invasive sono stati sviluppati in una logica incentrata sul benessere per garantire un’esperienza serena a bordo. Ideale per i viaggi in famiglia, l’abitacolo generoso di Striker offre lo spazio ed il comfort necessari per accogliere 5 passeggeri e i rispettivi bagagli nei lunghi viaggi. La nuova plancia, aperta e modulabile, ospita un nuovo display da 7” LightVisioche consente al conducente di concentrarsi esclusivamente sulle informazioni necessarie per la guida, ossia la velocità e gli avvisi. Sulla plancia, alta ed avvolgente, è disponibile anche un touchscreen da 10,1” di serie su tutta la gamma, abbinato ai sistemi Media Display o Media Nav Live, a seconda degli allestimenti. La console centrale è un elemento di fondamentale importanza dell’esperienza a bordo. Offre portaoggetti generosi e modulabili, tra cui uno scomparto sotto il bracciolo di 6,7 litri e, a seconda delle versioni, un cassetto scorrevole. Inoltre, il veicolo è dotato degli ADAS necessari per il comfort di guida e la sicurezza tra cui, per la prima volta su Dacia, il sistema Autohold,che consente di tenere automaticamente fermo il veicolo senza intervento del conducente.

Fonte di luce e benessere nei lunghi viaggi, il tetto panoramico fisso in vetro (di serie su extreme, in opzione su journey) si estende su gran parte dell’abitacolo. I filtri invisibili inglobati negli strati di vetro contribuiscono a migliorare l’isolamento termico e acustico dell’abitacolo.

Con un volume fino a 602 litri, il bagagliaio di Striker è generoso e ingegnoso. Offre molteplici funzionalità che facilitano la vita quotidiana: apertura del portellone hands-free, pianale innovativo modulabile in tre parti per organizzare al meglio il vano di carico, copri-bagagliaio in due parti, sistema Easy Fold per abbattere facilmente i sedili posteriori. Ogni singolo dettaglio è stato progettato per essere pratico, modulabile e facile da usare nella vita quotidiana.

– Foto ufficio stampa Renault Group –

(ITALPRESS).