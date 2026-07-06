Al via a Sharm el-Sheikh il Forum continentale delle autorità di gestione elettorale dei Paesi africani

SHARM EL-SHEIKH (EGITTO) (ITALPRESS) – Sono giunte all’aeroporto internazionale di Sharm el-Sheikh in Egitto le delegazioni che prenderanno parte alla decima edizione del Forum continentale delle autorità di gestione elettorale dei Paesi africani, ospitato dall’Egitto il 6 e 7 luglio.

Secondo quanto reso noto dall’Autorità nazionale egiziana per i media, l’Autorità nazionale per le elezioni ha completato tutte le procedure organizzative per garantire l’accoglienza delle delegazioni e facilitare il loro arrivo, in vista dell’apertura dei lavori del Forum, dedicato quest’anno al tema “Il voto delle comunità residenti all’estero: progressi, lacune e prospettive future”.

All’iniziativa partecipano oltre 100 rappresentanti di autorità elettorali africane, delegazioni ufficiali e organizzazioni internazionali e regionali, tra cui l’Unione Africana, la Lega degli Stati Arabi, il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (UNDP), l’International IDEA e l’European Centre for Electoral Support. Nel corso dei lavori saranno esaminate le modalità di voto dei cittadini residenti all’estero, le principali sfide legislative e logistiche, nonché le migliori pratiche adottate dalle autorità elettorali africane, con l’obiettivo di rafforzare la trasparenza e l’efficienza dei processi elettorali nel continente.

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(ITALPRESS).