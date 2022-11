PALERMO (ITALPRESS) – Il grande Salone Nautico siciliano, torna a Palermo nella cornice di Marina Villa Igiea con la quinta edizione del Seacily in programma dal 3 al 6 novembre. La manifestazione che coinvolge le eccellenze della nautica, tutti gli appassionati di mare e non solo ha l’obiettivo di coltivare e rinnovare l’interesse comune per il settore della nautica nel suo complesso, con il proposito di incentivare la salvaguardia e il rispetto della risorsa mare. “Ogni iniziativa che coniuga un’immagine positiva della città, ne aumenta l’attrattività e si connette ad una vocazione produttiva ed occupazionale come quella della nautica, non può che essere accolta con grande soddisfazione – ha affermato il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla -. Si tratta di una conferma in un ambito produttivo e commerciale di straordinario interesse: tanto per le refluenze turistiche, quanto per i cittadini amanti del mare. Ecco perchè sono molto contento di questa presentazione che quest’anno si Lega anche alla straordinaria capacità di ricezione turistica che Palermo ha avuto, essendo una delle mete turistiche più richieste in questo momento”.

Un format ormai collaudato all’interno del quale all’esposizione delle barche ed alle prove a mare si unisce la realizzazione di numerose attività tese alla valorizzazione della blue economy. Quattro giornate in compagnia dei maggiori esponenti del settore nautico e non solo, ricche di incontri business, conferenze e workshop aperti agli addetti del settore. “Essere alla quinta edizione testimonia che questo strumento funziona, è apprezzato dagli operatori e dagli utenti – ha sottolineato il Commissario Straordinario della CCIAA PA-EN, Alessandro Albanese -. Quello della nautica è un settore attivo e trainante, avrebbe bisogno di leggi più performanti che servirebbero non solo alla nautica ma anche per il retroporto, pensiamo a tutta l’area del food. Poi, tra l’altro il turismo nautico è il turismo più ricco e quindi porta ricchezza alla regione. Questa è una manifestazione che non guarda più alla Sicilia ma a tutto il mediterraneo”, ha concluso Albanese.

