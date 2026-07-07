Al Rally di Roma Capitale Pirelli domina anche fra le due ruote motrici

MILANO (ITALPRESS) – Al Rally di Roma Capitale, gara valevole sia per il campionato europeo rally che per il Tricolore di specialità, i piloti che corrono con i Pirelli P Zero hanno conquistato non solo l’intero podio assoluto ma anche il successo fra le due ruote motrici. E per la quarta volta in altrettanti appuntamenti del Campionato Italiano Assoluto Rally è stato Gabriel Di Pietro, in coppia con Andrea Dresti sulla Peugeot 208 Rally4 gommata Pirelli, a imporre la superiorità di questo straordinario pacchetto tecnico e umano sulla nutritissima concorrenza, oltre 40 piloti di una decina di nazionalità fra cui tutti quelli impegnati nella serie europea.

Con questo poker di successi il 25enne ossolano è ora ad un passo dalla conquista del titolo italiano per le vetture a due ruote motrici, che potrebbe arrivare già dal prossimo appuntamento di inizio agosto al Rally Regione Piemonte. Per le diverse regole di punteggio rispetto al Tricolore, in particolare per il minor numero di risultati utili per la classifica finale, resta invece aperta la lotta per la conquista della serie principale dei monomarca Pirelli 2026, il Pirelli Star 2RM, in cui ad inseguirlo sono innanzitutto il romano Michael Rendina e il bolognese Lorenzo Lorallini, entrambi su Lancia Ypsilon, che anche nel rally laziale si sono classificati nell’ordine alle sue spalle almeno ai fini della serie riservata ai piloti Pirelli.

– Foto ufficio stampa Pirelli –

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