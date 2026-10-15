PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – L’eccellenza agroalimentare italiana torna protagonista a SIAL Paris 2026, uno dei principali appuntamenti internazionali dedicati al food & beverage, in programma dal 17 al 21 ottobre a Paris Nord Villepinte. L’area espositiva italiana organizzata, prodotta e coordinata da Universal Marketing riunirà oltre 200 aziende italiane e sette Regioni tra la Hall 1 e la Hall 5A, offrendo una rappresentazione ampia e articolata del sistema agroalimentare italiano. L’area sarà una delle principali vetrine dedicate al Made in Italy agroalimentare all’interno di SIAL Paris, offrendo alle imprese un’importante occasione di incontro con buyer, distributori e operatori provenienti dai mercati internazionali. Universal Marketing, agente esclusivo per l’Italia del SIAL Group, cura l’organizzazione, la produzione e il coordinamento dell’area nell’ambito della consolidata collaborazione con il network SIAL.

Tra le novità dell’edizione 2026 ci sarà Tuttopizza International, un progetto sviluppato in partnership da Comexposium, Regione Campania e Universal Marketing che porta all’interno di SIAL un’area interamente dedicata alla pizza italiana, alla sua filiera e alla cultura che rappresenta nel mondo.

La partecipazione italiana a Parigi vedrà anche la presenza di rappresentanti istituzionali delle Regioni e dei distretti coinvolti, tra cui Sicilia, Calabria, Campania, Molise, Lazio e Sardegna, rafforzando un progetto che mette insieme imprese e territori con l’obiettivo di sostenere la presenza e la competitività del food italiano sui mercati internazionali.

“L’Italia è da tempo partner di SIAL, a Parigi e nel mondo, anche quest’anno sarà il primo Paese espositore a SIAL Paris, con complessivamente 729 aziende italiane presenti alla manifestazione – ha detto Jean-Gabriel Mollard, Direttore di SIAL Paris -. La nostra partnership globale con Universal Marketing porta grandi aziende alle nostre fiere e quest’anno, grazie alla nostra collaborazione, ospiteremo per la prima volta Tutto Pizza International durante il SIAL di Parigi, mettendo in luce sia il settore della pizza che il savoir-faire napoletano”.

“Anche quest’anno è per noi un grande piacere portare a SIAL Paris una rappresentanza così ampia delle eccellenze agroalimentari italiane – ha sottolineato Donato Cinelli, Presidente di Universal Marketing e agente unico per l’Italia del SIAL Network -. L’appuntamento di Parigi è particolarmente sentito dalle nostre aziende e dai territori perchè rappresenta un momento di confronto diretto con i principali mercati internazionali. Come Universal Marketing lavoriamo perchè l’area espositiva italiana che organizziamo, produciamo e coordiniamo riesca a raccontare la ricchezza e la varietà del nostro sistema agroalimentare, valorizzando le singole imprese e, allo stesso tempo, l’identità dei territori da cui provengono”.

– credit foto: GP Communications North America INC. –

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