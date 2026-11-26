ROMA (ITALPRESS) – Una delegazione parlamentare, guidata da Salvatore Deidda, presidente della IX Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni della Camera dei deputati, si è recata in visita questa mattina all’aeroporto di Roma Fiumicino, per approfondire il funzionamento di una delle principali infrastrutture strategiche del Paese, oggi riconosciuta a livello internazionale come modello di eccellenza nel settore aeroportuale.

La delegazione, composta anche da Federica Onori, segretaria della Commissione Affari Esteri della Camera, è stata accompagnata dall’Amministratore Delegato di Aeroporti di Roma, Marco Troncone, dal Chief Aviation Officer, Ivan Bassato, e dalla Senior Vice President External Affairs, Sustainability & Destination Management, Veronica Pamio. Al centro della visita l’Airport Operations Centre (Apoc), cuore operativo del Leonardo da Vinci, da cui vengono monitorate e coordinate in tempo reale le attività dello scalo, attraverso un modello di gestione integrata supportato da tecnologie di ultima generazione.

“La visita – si legge in una nota della Camera – ha rappresentato anche un’importante occasione di confronto istituzionale sulle future prospettive di crescita dell’aeroporto, con particolare riferimento al Piano di Sviluppo Sostenibile da 9 miliardi di euro di investimenti del Leonardo da Vinci, destinato a rispondere alla domanda di traffico aereo stimata per i prossimi anni fino a 100 milioni di passeggeri, e a consolidare la competitività internazionale dello scalo a beneficio dell’intero sistema Paese”.

La visita è proseguita presso la Cargo City dell’aeroporto, dove la delegazione ha visitato il centro logistico di Ups, approfondendo il ruolo strategico del trasporto aereo delle merci a supporto delle filiere produttive italiane.

-Foto ufficio stampa Sgsta-

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