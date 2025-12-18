Aeronautica Militare, trasporto sanitario d’urgenza da Reggio Calabria a Bologna per un 66enne

ROMA (ITALPRESS) – Si è concluso in serata un trasporto sanitario d’urgenza a favore di un uomo di 66 anni, in imminente pericolo di vita, effettuato con un velivolo Gulfstream G650 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare. Per il paziente, ricoverato presso il Policlinico Madonna della Consolazione di Reggio Calabria, era necessario un trasferimento immediato verso il Policlinico di Sant’Orsola di Bologna, struttura adeguata per il trattamento del caso. Il volo d’urgenza è stato attivato, su richiesta della Prefettura di Reggio Calabria, dalla Sala Situazione di Vertice del Comando Squadra Aerea – la sala operativa dell’Aeronautica Militare – che ha immediatamente coinvolto il 31° Stormo, reparto in prontezza operativa per questo tipo di missioni. Completate le procedure operative, il velivolo è decollato dall’aeroporto di Ciampino diretto a Reggio Calabria, dove il paziente è stato imbarcato e costantemente monitorato da un’equipe medica specializzata. Successivamente l’aeromobile ha raggiunto l’aeroporto di Bologna, con atterraggio avvenuto dopo le ore 21. Da lì, il paziente è stato trasferito in ambulanza presso la struttura ospedaliera di destinazione per il ricovero.

Il volo, così come accade per questo genere di attività, è stato autorizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri che gestisce e coordina le attività della flotta dei velivoli di Stato. Le missioni di trasporto sanitario urgente rappresentano uno dei compiti istituzionali dell’Aeronautica Militare, che assicura la propria disponibilità 24 ore al giorno, 365 giorni l’anno, per il trasporto di pazienti in pericolo di vita, organi, equipe mediche e ambulanze, anche in condizioni meteorologiche complesse. Ogni anno sono centinaia le ore di volo dedicate a questo servizio dai velivoli del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare, della 46 Brigata Aerea di Pisa e dagli elicotteri del 15° Stormo di Cervia.

