ROMA (ITALPRESS) – E’ stata presentata la 3ª edizione dell'”Aeronautica Militare Balloon Cup 2026 – dalla mongolfiera alla stratosfera”, organizzata da Difesa Servizi in collaborazione con Aeronautica Militare, Aeronord Areostati e il supporto dell’Aeroclub d’Italia. Dal 16 al 18 ottobre, il cielo sopra Piacenza, presso l’Aeroporto Militare di San Damiano, tornerà a riempirsi di colori.

La conferenza stampa di presentazione della manifestazione si è svolta all’interno dell’Istituto Storico e di Cultura dell’Arma del Genio a Roma, sul Lungotevere della Vittoria. Per l’occasione sono intervenuti: il Generale di Squadra Aerea Antonio Conserva, Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, l’Amministratore Delegato di Difesa Servizi S.p.A. Luca Andreoli, il Vice Presidente AeCI Guido Guidi, l’Amministratore di AERONORD Aerostati Claudia Cisaro. Moderati dalla giornalista Debora Corbi, Tenente Colonnello dell’Aeronautica Militare. L’evento, inoltre, è stato suggellato dal passaggio delle Frecce Tricolori in occasione degli Internazionali di Tennis. Presente, inoltre, il Presidente di Sport & Salute Marco Mezzaroma e la Sindaca di San Giorgio Piacentino, Donatella Alberoni, mentre in collegamento video la sindaca di Piacenza Katia Tarasconi.

Non solo una competizione internazionale di mongolfiere, ma un progetto che unisce sport, cultura, territorio e innovazione, trasformando per tre giorni un’infrastruttura militare in uno spazio aperto e condiviso. La Balloon Cup si configura come un’iniziativa strategica che avvicina i cittadini al mondo della Difesa, raccontando i valori, la tradizione e le competenze dell’Aeronautica Militare attraverso un linguaggio accessibile ed emozionale, rafforzandone il posizionamento e il legame con il pubblico.

Cuore della manifestazione è la competizione aerostatica internazionale FAI categoria 2, con 30 mongolfiere in gara – tra team ad aria calda e a gas – e piloti di livello internazionale impegnati in prove di precisione e distanza. Un format unico in Europa che unisce rigore sportivo e grande spettacolarità, arricchito da momenti iconici come l’esibizione delle Frecce Tricolori, simbolo dell’eccellenza italiana nel mondo.

“Difesa Servizi è nata per creare valore da tutti gli asset delle Forze Armate, tra questi ci sono le strutture di cultura come il Museo del Genio”, luogo della presentazione. “È insieme a questo ci sono i brand delle Forze Armate”, ha spiegato l’AD Andreoli, per cui nell’ambito di tale gestione “abbiamo creato delle iniziative come la Aeronautica Militare Balloon Cup, che al pari di altre è una manifestazione che mira non solo a valorizzare il brand di cui siamo concessionari ma”, anche, ha aggiunto Andreoli, “a creare delle opportunità legate alla valorizzazione dei territori e del concetto della cultura della difesa che vuole far vivere l’esperienza che vivono i piloti delle nostre Frecce alla cittadinanza. Ci siamo applicati per colmare un vuoto di decenni in cui le mongolfiere non hanno volato. L’aeroporto di San Damiano, ridimensionato da un punto di vista operativo, si è ben prestato ad essere teatro di una delle manifestazioni sportive e aerostatiche d’Europa”. “Abbiamo messo in cantiere con orgoglio e attenzione anche la cura dei particolari in una manifestazione che ha consentito di far conoscere il nostro paese anche dal punto di vista del cielo”, ha concluso.

“L’Italia è una nazione aerospaziale. I nostri pionieri hanno fatto la storia del volo. Dal 1923 l’Aeronautica si afferma con una serie di primati senza eguali al mondo. L’anno scorso vedevo i bambini interagire con il nostro astronauta, con il mondo dell’aerospaziale e del volo partendo dalla cosa più semplice: un pallone che si libra in volo, che è una delle fantasie che forse abbiamo avuto tutti da bambini”, ha affermato il Generale di Squadra Aerea Conserva. “Questa iniziativa avvicina al mondo del volo in maniera ludica ed è l’alimentazione naturale di uno stato mentale in cui il volo è connaturato con la nostra storia, il nostro presente e il nostro futuro. Vi è un messaggio in punta di piedi che va direttamente al cuore e alle menti non solo dei giovani ma di tutti i visitatori”, ha aggiunto.

La Balloon Cup racconta il volo in tutte le sue forme, dalle mongolfiere alle moderne tecnologie aerospaziali, offrendo un’esperienza immersiva che integra sport, intrattenimento, divulgazione scientifica e valorizzazione del territorio. In questo contesto si inserisce il legame con il progetto “Valore Paese Italia”, che trova nel volo un punto di vista privilegiato per promuovere la bellezza e l’identità dei territori.

Particolare attenzione è dedicata alla sostenibilità, con un modello di evento orientato alla riduzione dell’impatto ambientale e alla promozione di comportamenti responsabili, e all’inclusione, con attività pensate per famiglie, giovani, scuole e persone con disabilità. Accanto allo spettacolo nel cielo, il villaggio a terra offrirà esperienze per tutti, tra laboratori, attività interattive e un’area enogastronomica che valorizza le eccellenze italiane e le produzioni locali a km zero.

Per tre giorni, l’Aeroporto di San Damiano si apre così alla comunità, diventando luogo di incontro, scoperta e partecipazione. Considerati i numeri dello scorso anno (52.000 spettatori, 3 esibizioni delle Frecce Tricolori, 30 mongolfiere in gara e quasi 2.000 voli vincolati con circa 3.000 lavori fatti dai bambini nei laboratori creativi, l’evento ha coinvolto oltre 200 operatori media, totalizzato 8,4 milioni di visualizzazioni sui social e più di 50 ore di spettacolo, con un’area allestita di 19 ettari), la Balloon Cup si conferma come un progetto in crescita, con l’ambizione di affermarsi come punto di riferimento internazionale per il volo aerostatico e come piattaforma di comunicazione innovativa: un invito a guardare l’Italia da una nuova prospettiva, quella del cielo.

– Foto xl5/Italpress –

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