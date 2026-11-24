ROMA (ITALPRESS) – Gli agenti autonomi di intelligenza artificiale già utilizzati per condurre attacchi informatici su larga scala in Italia sono capaci di compromettere numerosi sistemi in poche ore e di adattare le proprie azioni alle difese incontrate. È lo scenario descritto dallo CSIRT Italia, la struttura dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale dedicata alla risposta agli incidenti informatici, in un bollettino che sollecita interventi rapidi per proteggere le infrastrutture esposte.

“Lo CSIRT Italia ha rilevato, nel contesto nazionale, campagne di compromissione massiva condotte mediante agenti autonomi orchestrati tramite intelligenza artificiale”, si legge nel documento. L’impiego di questi strumenti amplia la portata e la frequenza degli attacchi e riduce il tempo a disposizione delle organizzazioni per correggere vulnerabilità ed errori di configurazione.

I sistemi osservati sono in grado di individuare più percorsi di accesso, analizzare le risorse disponibili e modificare le azioni successive in base ai risultati ottenuti, riducendo al minimo l’intervento umano. La compromissione di un’applicazione accessibile dall’esterno può così propagarsi alla rete interna e coinvolgere anche infrastrutture di altri soggetti.

Durante le campagne analizzate, gli agenti sono arrivati a scrivere codice malevolo in tempo reale per eludere le difese.

“Nei casi osservati direttamente è stata rilevata la compromissione, in poche ore, di un numero elevato di sistemi e l’utilizzo di differenti agenti in parallelo”, sottolinea il documento. Queste capacità consentono anche ad attaccanti meno organizzati di condurre operazioni su una scala difficilmente raggiungibile con le sole risorse umane.

Un ulteriore problema riguarda il riconoscimento delle intrusioni. Singole operazioni, come l’accesso a un archivio di dati o l’utilizzo di credenziali valide, possono apparire normali. Per individuare un attacco occorre quindi analizzare insieme la provenienza delle richieste, la loro frequenza, i volumi di dati movimentati e la sequenza delle attività.

L’allarme riguarda anche il cosiddetto debito tecnologico, cioè l’accumulo di aggiornamenti e manutenzioni rinviati che lascia in funzione software obsoleti e vulnerabilità non corrette. “Non risulta pertanto accettabile mantenere in esercizio software privo dei necessari aggiornamenti di sicurezza, in particolare quando esposto su Internet”, avverte lo CSIRT.

La raccomandazione è aggiornare nel minor tempo possibile i sistemi esposti. Quando non sia possibile intervenire subito, l’invito è quello di valutare la disconnessione da Internet o l’isolamento, bloccando anche il traffico in uscita fino all’applicazione delle misure correttive.

Tra le altre indicazioni figurano la limitazione degli accessi alle sole risorse necessarie, l’autenticazione a più fattori, la rimozione dei servizi non indispensabili e controlli aggiuntivi sulle operazioni più delicate. Viene inoltre raccomandata la conservazione di copie di sicurezza isolate dalla rete o protette da modifiche e cancellazioni.

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