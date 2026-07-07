La Nato annuncia accordo con Accenture per accelerare lo sviluppo di un’infrastruttura digitale più agile e resiliente

ANKARA (TURCHIA) (ITALPRESS) – Accenture ha firmato un accordo del valore di circa 200 milioni di euro con la Nato Communications and Information Agency (NCIA) nell’ambito del programma Protected Business Network (PBN), segnando un passo fondamentale verso la realizzazione dell’organizzazione digitale sicura e cloud-enabled della Nato. Nel corso dei prossimi sette anni, Accenture collaborerà con Leonardo per la realizzazione del programma.

Il Protected Business Network costituisce la base delle operazioni digitali classificate dell’Alleanza Nato, consentendo ai decisori e al personale militare di comunicare, coordinarsi e accedere ai dati critici attraverso un ambiente cloud moderno, standardizzato, scalabile e più resiliente verso minacce esterne e interruzioni di servizio. Il programma PBN sostituirà le infrastrutture attuali e rafforzerà agilità e sicurezza dell’architettura digitale della Nato. Accenture e Leonardo progetteranno, implementeranno e gestiranno la piattaforma centrale del PBN su un ambiente multi-cloud fornito dalla NCIA, supportando la progressiva adozione di servizi cloud sicuri da parte di circa 29.000 utenti dell’Alleanza.

“Con questo accordo, la Nato rafforza il proprio impegno verso l’innovazione, la trasformazione digitale e gli investimenti condivisi nelle tecnologie del futuro”, ha dichiarato Dylan Browne, general manager della NCIA.

Mauro Macchi, Ceo di Accenture Emea, ha commentato: “L’ambizione della Nato di diventare un’Alleanza pienamente digitale, rappresenta uno dei programmi di trasformazione più significativi del nostro tempo e una reinvenzione di questa portata richiede un partner di fiducia disposto ad assumersi la responsabilità dei risultati. Insieme a Leonardo, metteremo a disposizione le competenze in ambito cloud e cybersecurity necessarie per supportare la NCIA nella realizzazione di una dorsale digitale resiliente, interoperabile e pronta per il futuro, rafforzando al tempo stesso la capacità dell’Alleanza di operare e mantenere la propria leadership”.

Per Lorenzo Mariani, ad e direttore generale di Leonardo, “nell’attuale scenario geopolitico, questo progetto rappresenta una tappa fondamentale per rafforzare la prontezza operativa, l’interoperabilità e la continuità delle missioni della Nato. Con il programma Protected Business Network, Leonardo consolida la propria leadership nella cybersecurity al servizio delle organizzazioni mission critical”.

– Foto ufficio stampa Leonardo –

(ITALPRESS).