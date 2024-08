MILANO (ITALPRESS) – A2A e il Gruppo Fera (Fabbrica Energie Rinnovabili Alternative) hanno firmato un Power Purchase Agreement (PPA) per la fornitura di energia green di un impianto eolico con una potenza installata di 25,2 MW, situato in Liguria in provincia di Savona.

L’accordo, di durata decennale, prevede l’acquisto da parte di A2A della produzione rinnovabile del parco “Monte Greppino” – di proprietà di ADELASIA SRL, società controllata da FERA – pari a oltre 65 GWh annui e capace di soddisfare il fabbisogno energetico di circa 17 mila nuclei domestici, evitando l’emissione in atmosfera di oltre 16 mila tonnellate di CO2 equivalenti all’anno.

Per A2A – guidata dall’Amministratore Delegato Renato Mazzoncini, secondo player nazionale nelle energie rinnovabili – questa partnership si aggiunge ai precedenti accordi PPA volti a dare ulteriore impulso al mercato dell’energia green, mettendo al servizio dei propri clienti soluzioni mirate che favoriscono il processo di decarbonizzazione del Paese. Con questo stesso obiettivo, il Gruppo prevede investimenti pari a 16 miliardi di euro entro il 2035.

“Grazie a questa partnership con il Gruppo Fera proseguiamo nel nostro impegno per mettere a disposizione dei clienti una quota sempre più ampia di energia green proveniente da fonti rinnovabili e per sostenere il percorso verso la transizione energetica e la decarbonizzazione del Paese” commenta Lorenzo Spadoni, Direttore BU Generazione e Trading di A2A”.

“E’ il secondo PPA firmato dal Gruppo FERA negli ultimi sei mesi e siamo molto soddisfatti di questa partnership con A2A, azienda storica e impegnata, come noi, nella transizione energetica del Bel Paese. Questo accordo valorizza ancora di più la nostra mission aziendale che da oltre venti anni ci spinge a realizzare impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, valorizzando le risorse naturali dei territori e fornendo ricadute economiche di sostegno ai Comuni interessati” ha commentato Luigi Pennisi, AD di Adelasia SRL.

